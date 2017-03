Assassinas de manicure 'amargam' condenaÃ§Ã£o de 16 e 14 anos de prisÃ£o

Bateu o martelo Assassinas de manicure 'amargam' condenação de 16 e 14 anos de prisão

O Juri bateu o martelo e sabe quem não deve ir pra casa e sim deve pagar pelo crime que cometeram de forma justa? Elas mesmo, uma delas até 'Miss', as mulheres que protagonizaram no início do ano de 2016, um crime a sangue frio em que a vítima não tinha a menor chance de se defender.

Gabriela Nunes Santos (21), foi condenada a 16 anos e Emilly Karoliny Leite (20), a 14 anos e 6 meses anos de prisão pelo assassinato da manicure Jennifer Nayara Guilhermete de Moraes (22) ocorrido em janeiro do ano de 2016.

As culpadas pelo assassinato acabaram sendo inocentadas do crime por um outro crime, que seria: corrupção de menores, já que uma adolescente, na época com 17 anos, também estava no local do crime.

Após a condenação, a mãe de Gabriela precisou ser consolada por familiares. A acusada chorou durante seu depoimento e disse que só acertou a manicure com um tiro depois que ela ‘virou o rosto’ durante o disparo do revólver, que ela tinha levado para se defender das ameaças de morte de Jennifer pelo telefone.

De acordo com o depoimento de 'tentativa de defesa' Gabriela, disse que teriam estudado juntas e trabalhado em um salão de cabeleireiro por alguns meses. A condenada ainda afirmou que não foi sua ideia levar a manicure para a cachoeira do Inferninho, e que a decisão foi tomada no meio do caminho. Motivos passionais teriam incitado o crime, de acordo com Gabriela, em 2010, sua mãe flagrou a manicure aos beijos com seu marido no banheiro da residência.

No dia do crime, condenada ligou para a manicure após flagrar uma troca de mensagens entre o marido dela e a vítima, que teriam combinado de ir a um motel. Ao ligar para Jennifer e ameaçar contar para todo mundo sobre a traição, a vítima teria pedido para que ela passasse na casa da cliente que estava atendendo para conversarem.

Gabriela então foi buscar a vítima, ambas seguiram para a cachoeira (local do crime), onde Jennifer foi assassinada com a tiros e jogada do local. Ainda segundo depoimento das culpadas, a manicure não demostrou medo antes de morrer.

A mãe de Jennifer foi ouvida pelo júri e disse que conhecia Gabriela há pelos menos cinco anos, mas que não conhecia Emily. No dia do assassinato, estranhou a demora da filha para voltar para casa. Segundo ela ficou sabendo da morte de Jennifer no dia seguinte quando estava na delegacia de polícia atrás de informações da filha. (Com assessoria).