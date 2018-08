Fronteira Assassinos deixam "recado" junto a corpo de jovem executado

Foto: Amambay Ahora

Willian David Vilalba Espinosa, 20, foi encontrado morto na noite de sexta-feira (10/8) em Ponta Porã após ser sequestrado na cidade paraguaia de Pedro Juan Caballero. A vítima estava com as mãos e pernas amarrados. O corpo estava na região do Jardim Aurora.

Conforme o MS em Foco, o rapaz pilotava uma moto, quando foi levado por quatro homens armados. Os supeitos conduziam carro branco.

Pouco tempo depois a vítima foi encontrada morta e com sinais de tortura. Colado ao corpo os criminosos ainda deixaram a mensagem “não roubar os bairros Terraza e Ciudad Nueva”, duas das regiões da cidade de Pedro Juan Caballero, que faz fronteira com o Brasil através de Ponta Porã.

A imprensa paraguaia aponta que o crime pode ter sido cometido por “justiceiros” de bairros por onde o jovem ou comparsas possam ter cometido crimes, sendo que o garoto acumulava diversas passagens policiais na fronteira por roubos, furtos e assalto a mão armada.

A mensagem pode ter sido uma espécie de aviso. A Polícia Civil de Ponta Porã investiga o caso com a ajuda da Polícia Nacional do Paraguai.