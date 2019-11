VIOLÊNCIA Assessor de vereador é assassinado a tiros A polícia informou que já está investigando o caso

Foto: Reprodução

Nesta segunda-feira (25), o assessor do vereador Eneas Pereira (PMN), de Itaboraí, foi assassinado a tiros no bairro Apollo III, em São Gonçalo, no Rio de Janeiro. O corpo de Cristiano Otávio Jesus, de 43 anos, foi encontrado na Rua Francisco de Assis Fernando de Abreu.

Segundo informações do jornal 'Extra', a Polícia Civil informou em nota que a Delegacia de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSGI) instaurou inquérito para apurar as circunstâncias da morte de Cristiano.

A polícia já começou uma investigação, está analisando imagens de câmeras de segurança e está ouvindo testemunhas.

Amigos da vítima lamentaram o ocorrido e cobraram justiça na investigação do ocorrido.

Cristiano Jesus era casado e deixou duas filhas.