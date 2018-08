Jardim Antártica Atendimento em unidade de saúde é prejudicada após furto de fiação elétrica

Cerca de 26 metros de fios elétricos de uma unidade de saúde de Campo Grande foram furtados na madrugada dessa quinta-feira (30). Segundo a Secretaria Municipal de Saúde (Sesau), vários atendimentos foram prejudicados pela falta de energia.

De acordo com a Sesau, as pessoas que procuraram atendimento logo cedo na Unidade Básica de Saúde da Família (UBSF), do Jardim Antártica, reclamaram da situação.

Atendimentos odontológicos, da sala de vacina, os agendamentos de consultas e de exames, que precisam de equipamentos que necessitam de energia elétrica para funcionar, foram prejudicados.

A secretaria ainda informa que mesmo a falta de energia, as consultas médicas agendadas foram mantidas e estão sendo realizadas, bem como os atendimentos para curativo e coleta de exames.

De acordo com a Sesau, uma equipe de manutenção da secretaria deve realizar a substituição dos cabos nos próximos dias, normalizando os atendimentos. Os pacientes prejudicados terão as consultas reagendadas após a energia elétrica ser restabelecida.