Atentado durante bebedeira termina com um homem morto e outro baleado Três dos autores foram identificados, mas apenas um foi preso

Silvado da Silva Caires, de 35 anos, foi morto a tiros na noite de ontem, em Aquidauana. Ele foi atacado enquanto bebia com a esposa e o amigo Marcos Mena, em frente a uma residência na região do Bairro Alto. Mena foi baleado e encaminhado ao hospital, mas não corre risco de morte.

Segundo a Polícia Civil, o mentor do ataque seria Júnior César Fogaça, 38, desafeto antigo de Silvado e da esposa. Juntamente com Alex Bruno Fogaça, 27, e Eberson Sanabria dos Santos, 27, Júnior foi ao cruzamento da Rua Oito com a Rua Luiz Pinto, onde o grupo baleou as vítimas.

Conforme apurado, Silvado não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Marcos foi atingido no braço e ombro direito. De acordo com a Polícia Civil, Eberson foi o único preso. As autoridades trabalham para localizar os demais envolvidos e não há detalhes sobre o que teria motivado a rixa.