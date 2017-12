Homicídio Atirador invade recepção de pax atira contra namorado da ex e cliente "Crime aconteceu na manhã desta sexta-feira (1º), na Avenida Bandeirantes, em Campo Grande"

Foto: Reprodução/Marcos Ermínio

Homem identificado como Wellington Barbosa de Almeida (24), invadiu a Pax Real do Brasil e baleou o atual namorado da ex-namorada e um cliente, na manhã desta sexta-feira (1º), na Avenida Bandeirantes, em Campo Grande.

Conforme testemunhas, Douglas Nogueira (25), e a namorada Valéria da Silva Fernandes (24), chegavam para trabalhar no prédio da funerária quando foram surpreendidos pelo autor. Os dois correram para a recepção e o autor foi atrás atirando e atingiu Douglas e um cliente. Depois, fugiu de motocicleta.

Douglas foi baleado no abdômen. A outra vítima Severiano Medina (56), foi ferido no braço. Os dois foram socorridos pelo Corpo de Bombeiros e Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e levados para a Santa Casa. Segundo informações da Polícia Militar, Wellington não aceita o fim do relacionamento com Valéria.

Um dos funcionários que não estava no turno desta manhã, relatou que a vítima era uma pessoa tranquila e que não se envolvia em confusões, "Super de boa ele, trabalho com ele já trabalhei com irmão dele e são de família de pessoas trabalhadoras", relatou.

Os dois estão separados há 6 meses. O alvo do atirador era Douglas. “Estamos surpresos”, diz uma funcionária que pediu para não ter o nome divulgado. Outra testemunha relata que a situação só não foi pior porque o atirador não conseguiu entrar nas salas. A porta da recepção trava e precisa de autorização.

A Polícia Militar e o GOI (Grupo de Operações e Investigações) foram acionados e tentam localizar o atirador.