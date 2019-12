TRAGÉDIA Ator de 14 anos de série 'Outlander' é encontrado morto Jack Burns também era dançarino e considerado o "novo Billy Elliot"

Foto: Divulgação

Oator Jack Burns, de apenas 14 anos, foi encontrado morto em sua casa, em Greenock, na Escócia. O jovem, que também dançava e era conhecido como "novo Billy Elliot", integrava o elenco da série televisiva Outlander.

Segundo informações do jornal 'Metro UK', ainda não se sabe as causas da morte de Jack e a polícia local ainda não divulgou nenhuma informação sobre o caso.

O adolescente que frequentava a Elite Academy of Dance e ganhou notoriedade no mundo da dança e já era visto com destaque. A escola comentou sobre a morte de Jack: "É com pesar no coração que compartilhamos este comunicado. Perdemos tragicamente o nosso muito amado estudante Jack Burns. Ele era uma inspiração para todos na Elite e tocou o coração de todos que tiveram o prazer de trabalhar e dançar com ele desde 2012", escreve a instituição em comunicado.