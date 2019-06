VIOLÊNCIA Ator de ‘Chiquititas’ e os pais são assassinados em SP; sogro é suspeito Segundo boletim de ocorrência, pai da namorada de Rafael Miguel atirou na família; ator ganhou fama com fala 'mãe, compra brócolis?' em comercial

Foto: RBJ

O ator Rafael Miguel, de 22 anos, e seus pais morreram neste domingo 9 em uma casa na Estrada do Alvarenga, no bairro Pedreira, na Zona Sul de São Paulo. As mortes foram confirmadas pelo SBT, emissora para a qual Miguel trabalhou na mais recente produção da novela Chiquititas. Segundo boletim de ocorrência, o pai da namorada do ator, Paulo Cupertino Matias, foi o responsável pelos disparos que vitimou a família.

Rafael e seus pais, João Alcisio Miguel, de 52 anos, Miriam Selma Miguel, de 50 anos, foram baleados por volta das 13h55. “Rafael, acompanhado de seus pais, foi até a casa da namorada de 18 anos conversar com o pai dela sobre o namoro. Eles foram recebidos pela jovem e sua mãe. Por volta das 13h55, o comerciante Paulo Cupertino Matias, de 48 anos, chegou ao local armado e atirou nas três vítimas, que estavam no portão da casa. As vítimas morreram no local e o autor fugiu”, diz o boletim de ocorrência. O caso foi registrado como homicídio consumado no 98º DP.

Rafael Miguel interpretou o personagem Paçoca em Chiquititas e, mais novo, ficou famoso em um comercial do suplemento nutricional Sustagen, no qual pedia: “Mãe, compra brócolis?”.

VEJA O VÍDEO