Feminicídio Autor de homicídio é preso pela PM em São Gabriel do Oeste

José Adriano dos Santos, de 48 anos, suspeito de matar a ex-namorada a facadas na manhã desta terça-feira (26), foi preso pela Polícia Militar em São Gabriel do Oeste.

José atingiu Adriana Auxiliadora dos Santos com 17 facadas, sendo sete nas costas, uma na coxa esquerda e o restante na parte da frente do corpo. O crime aconteceu no bairro Vila Nova, em Rio Verde de Mato Grosso.

José foi preso em um ônibus intermunicipal pelo moto patrulhamento da Polícia Militar.