Homicídio Auxiliar de pedreiro tenta salvar mulher de assalto e é morto a facada na Capital O crime aconteceu por volta das 6h na Avenida Mato Grosso

Por: Correio do Estado

Foto: Valdenir Rezende/Correio do Estado

O auxiliar de pedreiro, Antônio Marcos Rodrigues de Souza, 34, foi morto com uma facada no pescoço, na manhã desta segunda-feira, depois de ter tentado impedir um assalto, na Avenida Mato Grosso, esquina com a Rua Calógeras e Rua dos Ferroviários, região central de Campo Grande. O crime aconteceu às 6h40 e a polícia investiga o caso.

Segundo testemunhas, a vítima seguia para o trabalho de bicicleta junto com o pai, quando presenciou um ladrão tentando assaltar uma mulher na rua. Rodrigues foi até eles e tentou impedir o crime, mas acabou atingido com um golpe de faca no pescoço.

O pai de Rodrigues, que não teve a identidade divulgada, viu toda a ação, passou mal e permaneceu no local, onde recebeu atendimento médico. A Policia Militar está realizando diligências na tentativa de encontrar o autor do crime.