Operação Ostium Avião com 500 quilos de cocaina é preso em ação conjunta da FAB com a PF "Foram feitos disparos de aviso para que o avião em fuga pousasse"

O avião fez pouso forçado em área de fazenda Foto: Divulgação FAB

Um A-29 Super Tucano, avião da Força Aérea Brasileira (FAB) interceptou na tarde do domingo (25) uma outra aéro nave bimotor, matrícula PT-IIJ, na região de Aragarças em Goiás, segundo nota divulgada pela operação, nessa interceptação foram apreendidos cerca de 500 quilos de cocaína.

A ação faz parte da Operação Ostium para coibir ilícitos transfronteiriços, na qual atuam em conjunto a Força Aérea Brasileira, a Polícia Federal e órgãos de segurança pública.

Segundo o Centro de Comunicação Social da Aeronáutica, o avião decolou da Fazenda Itamarati Norte, em Campo Novo do Parecis no Mato Grosso com destino a Santo Antonio Leverger também no estado de MT.

A interceptação, feita pela aeronave da FAB e o piloto do bimotor foi orientado a pousar no aeroporto de Aragarças em Goiás, mas no momento do pouso, o piloto passou direto pela pista e continuou a fuga. O piloto do avião militar fez disparos de advertência, mas mesmo assim o comandante continuou desobedecendo a ordem e só pousou em uma fazenda na cidade de Jussara também em Goiás.

Um helicóptero da Polícia Militar de Goiás foi acionado e fez buscas no local. O avião foi removido para o quartel da PM em Jussara. A droga apreendida foi encaminhada para a Polícia Federal em Goiânia. A FAB não deu informações dos procedimentos realizado com o piloto e também não informou se foi preso ou fugiu após o pouso.