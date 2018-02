Avião de pequeno porte cai em fazenda, pega fogo e piloto morre Piloto foi identificado e morava em Presidente Prudente (SP)

Um avião de pequeno porte caiu, na manhã desta terça-feira (27), em uma propriedade rural do município de Brasilândia, distante 60 km de Três Lagoas. A queda provocou a morte do piloto e pegou fogo, segundo confirmou a Polícia Civil de Brasilândia ao JPNEWS. Foi um capataz da fazenda São José da Alvorada que informou a polícia sobre o acidente.

Uma equipe composta por um delegado e três investigadores de Brasilândia se deslocou ao local às 11h. Outra equipe do 5º Grupamento do Corpo de Bombeiros de Três Lagoas também está a caminho para tentar localizar onde o avião caiu, após pedido da Força Aérea Brasileira (FAB).

De acordo com a Polícia Civil de Brasilândia, o piloto era o proprietário da aeronave e fazendeiro. Ele teria saído de Presidente Prudente (SP) por volta das 8h (horário local) e seguia para uma fazenda dele em Rio Verde de Mato Grosso (MS). O fazendeiro enviou um sinal para a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) por volta das 10h informando que estava com problemas no avião.

A família da vítima confirmou à Polícia Civil que ele estava sozinho na aeronave.

Identificado

O corpo do piloto foi identificado ao JPNEWS como Danilo Carromeu Domingues, conforme amigos e familiares. Diversas mensagens de pesar são publicadas na rede social e também na página do empresário.