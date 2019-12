ABUSO SEXUAL Avô de 83 anos é preso por abuso infantil fazendo neto de 6 anos o masturbar Caso aconteceu ontem (11) no município de Terenos no interior de MS

Foto: Divulgação

Idosos de 83 anos acabou preso ontem, quarta-feira (11) em Terenos, suspeito de estuprar os netos de 4 e 6. A avó, paterna, teria flagrado o homem, avô materno, abusando de uma das crianças.

Conforme boletim de ocorrência, a avó pegou o homem na cama com a criança de 6 anos. O pequeno estava sendo obrigado a masturbar o idoso, conforme a Polícia Militar, que foi ao local e prendeu o homem em flagrante.

Ainda de acordo com a denúncia, a outra criança, de apenas 4 anos assistia a cena de abuso, sentada nos pés da cama. O suspeito foi levado à delegacia do município e indiciado pelo crime de abuso infantil. O nome do idoso não foi divulgado para preservar a identidade das crianças.