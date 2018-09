Jardim Anache Baile Funk termina com dois esfaqueados na Capital "As vítimas disseram à polícia que não conhecem o suspeito"

Dois rapazes, de 19 e 23 anos, foram esqueadados em um baile funk na madrugada desta sexta-feira (7), no Jardim Anache, em Campo Grande.

De acordo com informações do boletim de ocorrência, os jovens foram feridos na axila direita e receberam atendimento na unidade de saúde do bairro Nova Bahia. O mais velho foi transferido para Santa Casa devido a gravidade do ferimento.

As vítimas disseram à polícia que não conhecem o suspeito. O caso foi registrado como tentativa de homicídio e até a publicação desta reportagem ninguém havia sido preso.