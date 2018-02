“Operação Carnaval” Balanço da “Operação Carnaval” da Secretaria de Segurança aponta redução da criminalidade em MS

Foto: Edemir Rodrigues

Dados estatísticos da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) divulgados nesta quinta-feira (15.2), por meio da Superintendência de Inteligência de Segurança Pública (Sisp), apontam uma redução significativa dos índices de criminalidade durante o período de Carnaval em Mato Grosso do Sul.

Em seis dias de folia foram registrados 167 roubos, enquanto em 2017 foram 116. Quanto aos furtos houve uma redução de 43%, passando de 733 casos no ano passado, para 420 neste ano. A Sejusp também registrou queda dos crimes em vias públicas no caso dos furtos (-41%) e roubos (-36), já as ocorrências de lesão corporal também apresentaram uma redução de 19%.

O titular da Sejusp, Antonio Carlos Videira, avalia esse resultado como muito positivo principalmente na Capital, onde houve um reforço no policiamento e que os números apresentaram uma queda de 46% das ocorrências de furtos, caindo de 299 no ano passado, para 162 em 2018.

“Os números apresentados são reflexo de uma atuação integrada das instituições da Segurança que trabalharam de forma árdua e ininterrupta para garantir mais segurança para a população durante as festividades do Carnaval, além dos investimentos que estão sendo feitos por meio do MS Mais Seguro na reestruturação das nossas forças policiais”, enfatizou Videira.

Em todo o Estado, conforme o comandante-geral da Polícia Militar, coronel Waldir Ribeiro Acosta, foram realizadas 265 operações, que resultaram na abordagem de 14.743 pessoas e 12.816 veículos. “No decorrer das ações 48 veículos foram recuperados, 758 pessoas conduzidas para delegacias de Polícia Civil e 31 armas de fogo apreendidas”, pontuou o comandante.