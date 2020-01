VIOLÊNCIA Baleado dentro de bar em Dourados, homem morre no hospital O lugar, além de ser o bar, também era a casa da vítima

Homem é baleado dentro de casa e morre em hospital de Dourados (MS). Foto: Adilson Domingos

Morreu o homem de 53 anos que levou quatro tiros no peito dentro de casa na noite de ontem (7), em Dourados, interior de Mato Grosso do Sul. Ele foi levado ao Hospital de Dourados, mas não resistiu.

No local do crime, funcionava também um bar, quando dois suspeitos chegaram por volta das 19h50, em uma motocicleta e dispararam contra a vítima e fugiram na sequência. A informação é do site G1.

A vítima foi atingida na altura do peito por pelo menos um dos disparos. O Corpo de Bombeiros prestou primeiros socorros, mas o homem não resistiu.

Segundo a polícia, o caso foi registrado como homicídio, até o momento, ninguém foi preso.

Fonte: Com informações do G1.