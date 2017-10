Atentado Baleados no Lageado aguardam internação na Santa Casa "O motivo do crime seria um desentendimento antigo entre autor e vítimas"

Foto: Reprodução/Imagem ilustrativa

Jonathas Vinícius dos Santos Aguiar (20) e Fernando Neves de Almeida (31), foram baleados em atentado, por volta das 18h da noite do domingo (29), na Rua Marlene Pereira de Jesus, no Bairro Parque do Lageado, em Campo Grande. O suspeito de ter cometido o crime é Augusto César dos Santos Guerrise (25), vulgo “Guto”.

De acordo com o boletim de ocorrência, Jonathas disse que estava em casa, quando foi surpreendido pelo autor que armado começou a atirar. Ele foi atingido com tiro na clavícula. Já Fernando foi alvejado na região do ombro direito e abdômen. O motivo do crime seria um desentendimento antigo entre autor e vítimas.

Ainda conforme registro policial, os homens foram atendidos pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e levados à Santa Casa. Guto mora na mesma rua que as vítimas.

O setor de informações da Santa Casa informou que ambas as vítimas aguardam internação na área verde do hospital.

Após o crime, a Polícia Militar foi acionada e chegou a fazer rondas na região, mas o suspeito não foi encontrado. O caso foi registrado como tentativa de homicídio na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) da Vila Piratininga.