“Ensaio Sobre a Santidade” Banda O Santo Chico de Campo Grande faz show de lançamento de EP e prepara turnê nacional "Em MS 'O Santo Chico' já se apresentou no Som da Concha, Festival de Inverno de Bonito e no fim de maio eles fazem show no Festival América do Sul"

Com seu rock tropical O Santo Chico já realizou show no Festival de Inverno de Bonito e no fim de maio se apresenta no Festival América do Sul Foto: Reprodução/Elis Regina/FCMS

Cinco jovens apaixonados pela música brasileira decidiram se unir em 2012 para criar seu próprio som. Assim surgiu O Santo Chico, que com seu rock’n’roll tropical e ácido já se apresentou em festivais e festas pelo Mato Grosso do Sul. No dia 13 de abril, o grupo lança seu primeiro EP, intitulado “Ensaio Sobre a Santidade”. O show será no 21 Bar e Lazer, a partir das 21h e a entrada custará R$ 10. Para participar da celebração, foram convidadas as bandas Catarse Retrô e Ilez.

Com 5 músicas, sendo três composições próprias, o EP, tráz os autorais, “Francisco”, “Cafeshop” e “Nunca Vi Sorte”, e dois arranjos de músicas de artistas nacionais que representam grandes influências para a banda, “Eu Sou Neguinha”, de Caetano Veloso, e “Descobri Que Sou Um Anjo”, de Jorge Ben.

Vocalista da banda, Begèt Lucena. Foto: Reprodução/Daniel Reino/FCMS

Segundo do artístas, cada canção tem sua própria história e identidade. “A primeira, ‘Francisco’ é uma composição minha com outros dois integrantes, do início da banda, que demos novos arranjos e lançaremos como inédita nesse trabalho. ‘Cafeshop’ eu compus para meu último amor. Ela é essa história, que começou num café, musicada. Já ‘Nunca Vi Sorte’ é uma parceria entre mim e Jerry Espíndola”, conta o vocalista da banda, Begèt de Lucena.

Ainda segundo os integrantes, as músicas para integrarem o EP foram escolhidas com bastante afinco. “Eu Sou Neguinha” representa a força do Brasil multicultural e “Descobri Que Sou Um Anjo”, marca a concepção do divino que o grupo leva para o palco. “Quanto a esses arranjos nós literalmente ‘caotificamos’ o que de mais singelo poderia haver nelas e as deixamos com a cara de nosso rock tropical”, afirma o percussionista da banda, Felipe Ceará.

Transmite a essência da banda, a mistura de tudo o que alimenta musicalmente os integrantes e que reverterá em uma identidade própria. O material já foi lançado pela Ampi Produtora nas redes sociais e plataformas de streaming, como Spotify, Apple Music e Dezzer. Além disso, o conjunto prepara 5 videoclipes com cenas da apresentação ao vivo, misturadas com momentos íntimos e poesias. Mais informações no evento do Facebook:

Turnê nacional

Aqui em Mato Grosso do Sul 'O Santo Chico' já se apresentou no Som da Concha, Festival de Inverno de Bonito, ao lado de artistas regionais e nacionais, como Nação Zumbi, Chicão Castro, Curimba, entre outros. No fim de maio eles fazem show no Festival América do Sul.

Agora a prioridade da banda é alçar voo para fora das fronteiras sul-mato-grossenses aterrissando em novos Estados. A primeira parada será São Paulo, ainda no primeiro semestre deste ano. Eles ainda pretendem emendar shows no Rio de Janeiro ou Minas Gerais.

“Vai ser incrível poder compartilhar nosso som e nossa arte com uma galera já tão acostumada a acessar tanta coisa, assim conseguiremos tirar conclusões das expectativas que temos em relação ao público de lá”, comenta Ceará.

História

Ainda no primeiro semestre deste ano a banda prepara show em SP e pretendem emendar com Rio de Janeiro ou Minas. Foto: Reprodução/Daniel Reino/FCMS

O Santo Chico se inciou em 2012, após uma conversa no terreno de uma igreja entre Begèt e o baixista Rafael Taveira sobre a vontade mútua de se unir e fazer música a partir das referências que sempre tiveram. “Isso tudo ganhou ainda mais relevância com as propostas dos demais integrantes”, pontua o vocalista.

Segundo Begèt, o nome do grupo remete ao Brasil interiorano. “Essa força que o próprio rio São Francisco faz varando um sertão com aquele mundaréu de água. Mas vai além disso, abrange também o conceito que a gente leva para o palco de que O Santo Chico é o sexto ali, essa presença constante neste nosso modo de fazer música, de fazer show”.

O Santo Chico começou em 2012 e já tocou ao lado de grandes artistas regionais e nacionais, como Curimba e Nação Zumbi. Foto: Reprodução/Daniel Reino/FCMS

Shows esses que são bastante performáticos. “Sempre tive essa relação intensa com a música. Estar no palco pra mim é e sempre será o melhor lugar, onde me sinto mais à vontade, pleno. Trazer a poesia e toda essa junção de elementos que nós levamos para o palco em cada show só confirma isso”, reflete Begèt.

Além dele, Rafael e Ceará, ainda integram O Santo Chico Luciano Armstrong, na guitarra e Guilherme Gonçalves (Napa), na bateria.

Ampi Produtora

Promo do EP "Ensaio Sobre a Santidade". Foto: Divulgação

A Ampi é uma produtora especializada em desenvolver estratégias para artistas e bandas no meio digital e também em produzir eventos culturais e de entretenimento. É uma das idealizadoras do Festival Multicultural Tropicanapa.

As músicas do EP “Ensaio Sobre a Santidade” podem ser ouvidas através dos links abaixo:

Spotify. Youtube. e Deezer / AppleMusic / Itunes. (Com assessoria).