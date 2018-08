Anastácio Bandido esfaqueia várias vezes agente penitenciário para roubar moto

Madrugada deste domingo (26) às 2 horas da manhã, um agente penitenciário de 55 anos foi esfaqueado em um roubo na Rua Bento Ramos Pereira, Jardim Progresso, em Anastácio. O bandido levou a motocicleta da vítima. Informações preliminares dão conta de que o agente penitenciário dava carona ao autor do roubo em uma motocicleta Bros NXR 160 cilindradas ano 2016 vermelha, placa OOT-7703, que está sob poder dos bandidos.

Policiais Militares e a equipe do Resgate do Corpo de Bombeiros foram acionados. A vítima apresentava corte no pescoço, desorientado e com muito sangue nas vestes. Conforme o programa “Na Mira”, de Ronaldo Régis, os policiais conversaram com uma testemunha e contou que escutou uma pessoa sendo agredida e ao sair de sua casa viu a vítima sendo agredida com um capacete por um rapaz e em seguida o bandido levou a motocicleta.

Os policiais constataram também que o agente apresentou lesões na mão esquerda, várias perfurações no abdômen, uma no pescoço, e uma perfuração próxima ao nariz. A Polícia realizou buscas na cidade e apuraram que dois homens abasteceram a moto em um posto às 2h30 da madrugada. As imagens do circuito de segurança do posto mostraram que os bandidos seguiram pela BR-262, mas não conseguiram localizar o paradeiro. A Polícia de Anastácio trabalha na investigação do caso.

O agente na noite de sábado estava na Avenida Pantaneta, em uma lanchonete e presume-se que teria dado carona para um dos bandidos. Ainda não se sabe o estado de saúde atual do agente penitenciário.