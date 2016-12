Crime Bandido informado dispensa IPhone apos roubo para não ser rastreado "Sequestro no 21 Music Bar"

Foto: Imagem ilustrativa

O crime não da trégua nem durante época de festividades, exemplo disso e mais uma vez saindo vitoriosos os criminosos que na madrugada desta quinta-feira (15), roubaram a caminhonete e ainda sequestraram dois amigos de 25 e 27 anos ao saírem do 21 Music Bar, localizado na Chácara Cachoeira. Eles ficaram na mira de um revólver até chegarem no anel viário, na saída para Três Lagoas, onde foram deixados.

De acordo com o boletim de ocorrência, as vítimas saíam do bar por volta de 1h15 e, ao chegarem na camionete Ranger, branca, placas OOO-9191, foram abordadas por um homem. O suspeito estava armado com um revólver, que apontou para os dois rapazes, ordenando que eles entrassem no veículo.

De acordo com o depoimento dos rapazes, o bandido disse que queria apenas uma carona e entrou no banco do passageiro. Apontado o revólver para os amigos, ele deu as direções e o motorista dirigiu até o anel viário, nas proximidades de um residencial, onde o assaltante exigiu que as vítimas entregassem os pertences e saíssem da camionete.

O assaltante fugiu com o veículo, mas dispensou o iPhone de uma das vítimas, para evitar ser rastreado. Os rapazes registraram o caso na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Centro, que é tratado pela Polícia Civil como roubo majorado pelo emprego de arma.