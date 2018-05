Dourados Bandido morre ao trocar tiros com a polícia durante operação

Foto: Osvaldo Duarte

Joel Mendes Campos, conhecido como ‘Joel do PCC’, morreu na manhã deste sábado (5/5) no Altos da Alvorada ao trocar tiros com a polícia durante operação iniciada na madrugada em Dourados.

A ação, denominada Assepsia, envolve 100 policiais civis e 30 militares.

A Sejusp (Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública) usa o helicóptero para dar apoio. Os cumprimentos de mandados de prisão e busca e apreensão ocorrem em vários bairros do município.

O rapaz morto em confronto era um dos alvos da operação e acabou reagindo. Ainda não há informações de quantos disparos o atingiram.

Ainda dentro da Assepsia, Adalberto Torales Sanabria, foi preso por força de mandado expedido pela Justiça. Ele estaria envolvido em vários crimes e é considerado de alta periculosidade.

Conforme a polícia, o homem é suspeito de articular assassinatos de policiais no Estado.

O objetivo da ação é prender foragidos da justiça e integrantes da facção criminosa PCC (Primeiro Comando da Capital).