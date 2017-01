Crime-Interior Bandido rouba 2 vezes mesma casa, espanca cachorro e leva par de chinelos "No periodo de quatro dias"

O crime sem condições de uma explicação, nesse caso não foi por necessidade ou por desespero o meliante roubou apenas por roubar.

De acordo com as informações da PM de Sidrolândia, cidade a 70 quilômetros de Campo Grande, uma residência que já havia sido furtada há três dias, foi alvo de um ladrão novamente nessa terça-feira (03), por volta das 23h, além de roubar nada mais do que um par de chinelos o criminoso ainda fez a covardia de agredir o cachorro da vítima.

O pobre animal foi agredido pelo o criminoso, que danificou a janela e amassou a porta para ter acesso ao interior da residência. Um par de chinelos foi levado da residência. A polícia foi acionada e encontrou o autor do furto.

O bandido estava usando os chinelos furtados da vítima, e estava com uma bicicleta que não soube explicar sua origem. Ele foi levado para a delegacia de polícia.