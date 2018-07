Jardim Radialista Bandidos agridem segurança e roubam R$ 200 reais "O trabalhador procurou ajuda em uma conveniência próxima"

Um idoso de 66 anos que atua como segurança foi agredido com socos e chutes durante assalto na noite de segunda-feira (30), no Jardim Radialista, em Campo Grande. Os suspeitos fugiram com pouco mais de R$ 200 da vítima, segundo o registro policial.

De acordo com informações do boletim de ocorrência, o guarda noturno trabalhava em uma obra quando por volta das 23h30 foi atacado por quatro suspeitos que roubaram dele a carteira com documentos pessoais e o dinheiro.

O trabalhador procurou ajuda em uma conveniência próxima. A Polícia Militar (PM) e o Corpo de Bombeiros foram chamados e o idoso foi levado com ferimentos na cabeça, no rosto e nos braços para a UPA das Moreninhas.

O caso foi registrado pela Polícia Civil como lesão corporal dolosa e roubo majorado pelo concurso de pessoas. Até a publicação desta reportagem nenhum suspeito havia sido preso.