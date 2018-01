Nova Andradina Bandidos armados invadem mercado, levam R$ 900 reais e atira no pé do proprietario "O crime ocorreu por volta das 20 horas de ontem"

Proprietário de um mercado na cidade de Nova Andradina, a 297 quilômetros de Campo Grande, foi ferido a tiros no pé por um ladrão na noite de ontem, desta quinta-feira (25). O bandido fugiu levando R$ 900.

O dono do estabelecimento comercial contou na delegacia que por volta das 20 horas, um ladrão armado com revólver invadiu o local anunciando o assalto. Outras pessoas estavam no mercado no momento do roubo.

Para intimidar as vítimas, o bandido efetuou dois disparos sendo que um atingiu o pé do dono do mercado. Em seguida, o ladrão fugiu junto de um comparsa levando R$ 900. O caso foi registrado como roubo majorado pelo concurso de pessoas.