Av. Mato Grosso Bandidos arrombam teto de lotérica e fogem levando dinheiro de dois cofres "Já é décima seguanda vez que a lotérica é roubada"

Lotéria foi furtada por volta das 3h Foto: Reprodução/Henrique Kawaminami/ Campo Grande News

Assaltantes arrombaram o teto e furtaram uma a lotérica Santa Fé, na Avenida Mato Grosso , no bairro Santa Fé. O crime ocorreu por volta das 3h da manhã. Os bandidos conseguiram escapar e levaram dinheiro de dois cofres que existiam no local. A lotérica já havia sido furtada outras 12 vezes.

A polícia ainda investiga o caso e não há informações dos valores levados, já que o proprietário ainda realiza levantamento. O local tem câmeras, mas os bandidos desativaram os equipamentos. Um vizinho do local, comerciante, afirma que não ouviu ruídos durante a noite.

Crime recorrente

Assaltantes tem realizado furtos em diversas lotéricas nos últimos meses. No dia 4, dois homens invadiram a Casa Lotérica Novos Milionários pelo telhado e fugiram levando dinheiro dos caixas. O crime aconteceu na Avenida Senhor do Bonfim, no Parque Novos Estados, região norte de Campo Grande. Os ladrões quebraram duas telhas para ter acesso ao local.

No dia 15 de agosto, a lotérica Mina da Sorte localizada na Rua 7 de Setembro, no Centro de Campo Grande, foi invadida duas vezes durante a madrugada. Um dos ladrões, Geovani Leonardo Mendes, 39 anos, acabou preso na região por uma equipe da Polícia Militar. O caso aconteceu por volta das 3h.

Já no dia 8 de agosto, criminosos invadiram uma casa lotérica na Avenida Calógeras e fugiram levando cerca de R$ 50 mil, na madrugada desta quarta-feira (8), região central de Campo Grande. Segundo informações da polícia, os suspeitos entraram por um terreno baldio que fica nos fundos da lotérica e fizeram um buraco na parede para terem acesso ao interior da agência. A fiação do alarme e das câmeras de segurança foram cortadas.

Fonte: Campo Grande News.