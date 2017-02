Crime Bandidos assaltam farmácia e fazem reféns em busca de falso 'malote'

Buscando malote com dinheiro, bandidos armados invadiram uma farmácia e fizeram funcionárias reféns, por volta das 19h30 da segunda-feira (20), na Rua Joaquim Murtinho, no Bairro Itanhangá Park, em Campo Grande.

De acordo com boletim de ocorrência, uma das vítimas, 26 anos, contou que atendia no estabelecimento quando dois homens armados entraram e anunciaram assalto. Eles mandaram que a mulher e outra funcionária fossem para a cozinha.

As vítimas ficaram em poder de um dos bandidos enquanto o outro ladrão vasculhava o caixa da farmácia. Em busca de um malote os ladrões reviram o estabelecimento, acabaram não achando, porém fugiram levando R$ 238 do caixa e celulares das vítimas. Ainda de acordo com o registro, antes de ir embora os homens trancaram a porta da cozinha onde estavam as mulheres.

Por volta da meia-noite de segunda-feira (20), dois homens que apresentavam as mesmas características dos bandidos que invadiram a farmácia e foram presos, na avenida Tamandaré, no Jardim Seminário. Os suspeitos, um deles de 22 anos, seguiam em um veículo VW Polo, quando foram abordados por policiais.

Durante buscas no veículo, os militares encontraram um revólver calibre 38 com cinco munições intactas e dois capacetes de cor preta. Ao ser questionado, o motorista do veículo confirmou que a arma era sua e que havia comprado de um desconhecido na Rua dos Cafezais para se proteger. A polícia acredita que os dois homens estão envolvidos no assalto. Eles foram encaminhados à delegacia para prestar esclarecimentos. O condutor do carro vai responder por porte ilegal de arma de fogo.