Bairro Universitário Bandidos ateiam fogo em carro roubado para cometer crimes 'Tudo indica que o carro foi queimado para não levantar suspeitas'

Foto: Reprodução/Marina Pacheco

Bandidos furtaram veículo estacionado de pátio de posto de combustíveis, cometeram vários roubos em ponto de ônibus e depois atearam fogo. O automóvel foi encontrado em chamas por volta das 6h de hoje, terça-feira (13), na Rua Augusto dos Anjos, no Bairro Universitário, região sul de Campo Grande.

De acordo com a Polícia Militar, a proprietária do Fiat Uno, de cor verde, contou que o marido é caminhoneiro e antes de pegar a estrada deixou o carro estacionado no pátio de um posto de combustíveis da cidade. O local não foi informado.

Ainda de acordo com a equipe policial, o veículo foi usado pelos bandidos para cometer crimes. Durante a madrugada foram registrados dois roubos em ponto de ônibus na região das Moreninhas em que as vítimas foram abordadas por quatro homens em um Fiat Uno verde. Tudo indica que o carro foi queimado para não levantar suspeitas.

Uma testemunha de 35 anos, que teve o nome preservado, contou que escutou até explosões. O Corpo de Bombeiros foi acionado e conteve o fogo. O carro foi completamente destruído pelas chamas. Ainda não há informação se os suspeitos foram identificados e presos.