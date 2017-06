Figueirão Bandidos explodem caixa eletrônico de agência em MS

Dois homens em uma motocicleta explodiram um caixa eletrônico de uma agência bancária do Bradesco, instalada no município de Figueirão por volta das 2h de hoje (10), segundo informações iniciais do atentado.

A agência onde ocorreu o fato já havia sido alvo de atentado há meses. Na ação, os suspeitos chegaram a atirar contra a residência de um morador.

Conforme a ocorrência, não há testemunhas que presenciaram a ação, porém, alguns moradores viram a dupla em uma motocicleta durante a madrugada.

Apesar do estrago ocorrido no local, o dinheiro não foi levado da agência.