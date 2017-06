Brinks Bandidos explodem carro-forte cheio de dinheiro entre Caarapó e Amambai

Um carro-forte da empresa Brinks foi atacado na manhã de hoje na MS-156, entre Amambai e Caarapó, próximo a ponte do rio Amambai. As informações ainda não são totalmente oficiais, mas fotos que circulam nas redes sociais mostram o veículo totalmente destruído e notas de dinheiro espalhadas na estrada.

Por volta de 10h de hoje, uma a equipe da base operacional da Polícia Militar Rodoviária foi acionada por telefone sobre o assalto. As informações que chegaram à polícia são de que uma metralhadora calibre 50 e explosivos foram usados para destruir o veículo.

Policiais do DOF (Departamento de Operações de Fronteira) que participavam da solenidade dos 30 anos do grupo, na manhã de hoje em Dourados, deixaram o local e foram para a região de Amambai.

Conforme a polícia, o fato ocorreu perto do km 40 da MS-156, entre as cidades de Amambai e Caarapó. Policiais militares fazem o isolamento da área onde ocorreu o ataque.

As informações revelam que os vigilante feridos foram socorridos. Os assaltantes estariam em um Hyundai Tucson, que depois foi incendiado no meio da pista. Os bandidos teriam fugido sentido a fazenda Santa Inês, no município de Caarapó.

Equipes da Polícia Civil, além dos policiais do DOF, estão seguindo para o local. Ainda não há informação do montante em dinheiro levado pelos assaltantes e nem o rumo que eles tomaram após o ataque.