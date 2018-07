Universitário Bandidos invadem casa, espancam morador e na fuga batem em poste com Hilux roubada "A esposa foi amordaçada e colocada no quarto onde os filhos de 8 e 10 anos dormiam"

Foto: Fabiano Arruda/ TV Morena

Um casal foi rendido por bandidos na noite de ontem quarta-feira (11), no bairro Universitário, em Campo Grande. No momento do assalto, os filhos das vítimas estavam dormindo. Os suspeitos autores do roubo foram presos.

De acordo com a polícia, o comerciante chegava por volta das 22h30, em casa quando três bandidos seguraram o portão eletrônico no momento que era aberto. O homem foi agredido e obrigado a ficar olhando para o chão.

Os assaltantes entraram na casa e renderam a esposa do comerciante. Ela foi amordaçada e colocada no quarto onde os filhos de 8 e 10 anos dormiam. Já o marido, conforme a polícia, teve que ficar andando na residência com os assaltantes, que o agrediram.

Os bandidos fugiram levando caminhonete Hilux branca da vítima, celulares e uma bolsa com R$ 117 mil e U$ 27.

O Batalhão de Polícia Militar de Choque se deparou com a caminhonete em alta velocidade ainda no bairro e suspeitou da situação. Os assaltantes passaram a correr ainda mais, desobedecendo ordens de parada e sinalização de trânsito.

Durante a fuga, os suspeitos bateram o veículo em um poste na altura das Ruas Vitor Meireles com Paraisópolis e acabaram presos. Dois deles – de 20 e 24 anos -, estavam evadidos e o terceiro, de 21 anos, tinha mandado de prisão em aberto.

Durante a abordagem policial, um dos suspeitos disse que falava ao celular com um presidiário, o qual deu todas as informações sobre as vítimas. Com eles foi apreendido um revólver municiado e ainda mais 10 munições.

O dinheiro e a caminhonete foram recuperados, mas o par de alianças e uma corrente de ouro desapareceram