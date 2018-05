Vila Taveirópolis Bandidos invadem farmácia e levam R$ 1,6 mil de cofre "Os funcionários de 18 anos e 34 anos atendiam no estabelecimento, quando homens chegaram armados"

Foto: Reprodução/Saul Schramm/CG News

Bandidos invadiram uma farmácia e fugiram levando cerca de R$ 1,6 mil em dinheiro do cofre. O caso aconteceu por volta das 21h30 de ontem, terça-feira (15), na Rua Albert Sabin, na Vila Taveirópolis, em Campo Grande. Três drogarias da rede foram alvos de bandidos somente essa semana.

Os funcionários de 18 anos e 34 anos atendiam no estabelecimento, quando dois homens, um deles armado, anunciaram assalto e exigiram o dinheiro do cofre e do caixa. Após a ação, os criminosos fugiram levando apenas o valor citado e até agora não foram localizados.

Segundo a gerente da loja, que não quis se identificar, esse é o segundo assalto em menos de 4 meses. “Da outra vez meteram o terror nos meninos. Deixaram até hematoma no pescoço de um deles”, lamenta outro funcionário, que não presenciou o caso de ontem. Ele conta que de uma semana para cá, três lojas da São Bento foram alvos de bandidos. O caso foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) da Vila Piratininga.