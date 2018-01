'Nesta madrugada' Bandidos invadem lanchonete armados roubam proprietários e funcionários 'A vítima declara que acredita que o bandido foi contratado para matar'

Dois homens armados invadiram uma lanchonete, ameaçaram e roubaram os proprietários e funcionários de um estabelecimento. O caso aconteceu por volta das 3h desta quarta-feira (24), na Avenida dos Cafezais, no Bairro Centro Oeste, em Campo Grande.

Segundo o boletim de ocorrência, a vítima de 31 anos relatou que os bandidos chegaram em uma motocicleta verde, quando o passageiro armado com revólver desceu e foi em direção ao esposo dela dizendo: “não corre não que vou te matar”.

Com medo, o homem conseguiu correr e fugir pulando o muro. A mulher também foi para a rua na tentativa de escapar da ação. Na sequência, os bandidos voltaram à lanchonete e roubaram funcionários, chaves do veículo e do estabelecimento.

A vítima acredita que os homens foram até o local para matar o marido dela em razão de uma rixa que ele tem com um vizinho de comércio. Ainda de acordo com relatos dela à polícia, tanto ela quanto o marido vem recebendo ameaças. O caso foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) da Vila Piratininga.