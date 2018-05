Bandidos pedem oração a pastor e depois o trancam em banheiro para roubar dinheiro e objetos Assalto foi na noite de domingo (29), em Campo Grande, logo após ter fechado a igreja.

Foto: Osvaldo Nóbrega/TV Morena

Um pastor foi alvo de bandidos na noite de domingo (29), logo após ter fechado a igreja que comanda, no bairro Coronel Antonino, em Campo Grande. Os assaltantes chegaram ao local pedindo oração e saíram com dinheiro e objetos e dinheiro roubados.

Segundo informações do boletim de ocorrência, o pastor, de 26 anos ouviu um pessoa bater na porta da igreja pedindo orações. Ao abrir a porta foi rendido pelo assaltante armado com faca. Um segundo bandido, também com faca, se aproximou.

O pastor foi amordaçado, amarrado e depois trancado no banheiro. Os bandidos vasculharam o local e fugiram com uma quantia em dinheiro, mochila, chinelo e videogame.

O caso foi registrado como roubo majorado pelo concurso de pessoas e nenhum suspeito foi localizado.