Paranaíba Bandidos roubam e destroem banco em apenas dois minutos no interior "Houve perseguição e troca de tiros"

Foto: Lucas dos Anjos/ Tribuna Livre

Cerca de dois minutos, foi o tempo utilizado por bandidos para roubar e explodir a agência da Caixa Econômica Federal em Paranaíba, distante 422 km de Campo Grande. O crime aconteceu por volta das 1h30 da madrugada desta quarta-feira (10) e foi realizada por homens fortemente armados, que trocaram tiros com a polícia.

O ataque a foi contra a agência que é a única que está localizada na rua Praça da República, região central. O banco ficou completamente destruído com a explosão e, a princípio, todos os cofres foram roubados.

A Polícia Militar chegou ao local cerca de dez minutos após a explosão e se deparou com os bandidos em um veículo que fugiam na contramão da rua Maria Antônia. Houve troca de tiros, mas ninguém ficou ferido.

Foto: Lucas dos Anjos/ Tribuna Livre

Segundo o delegado Francisco Antônio, a Polícia Civil não mexeu no local e agora aguarda a Polícia Federal para fazer a perícia e apurar o caso. Equipe do Garras especializada em anti-bombas, de Campo Grande, está na cidade e vistoria o prédio neste início de manhã para ver se há outros explosivos.

Câmeras do circuito interno mostram quatro homens dentro de um carro Toyota Corolla estacionado próximo ao banco. Armados com escopeta calibre 12, eles atiraram várias vezes para cima.

No local em volta da agência há apenas comércios, aparentemente, os tiros não atingiram nenhum prédio. Pelo chão, há muitas cápsulas de calibre 12.

Ainda não se sabe se os ladrões seguiram em direção a divisa com Minas Gerais ou se permanecem em Mato Grosso do Sul.

Ainda não é possivel estimar quanto foi roubado, mas estima-se que o cofre do banco estaria abastecido com dinheiro que começaria a ser repassado do FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de Serviço) nesta semana.