Campo Grande Bandidos são mortos pela PM e quatro carros roubados são recuperados Eles atiraram contra os policiais, que revidaram. Outros dois suspeitos foram presos.

Dois bandidos foram mortos e outros três foram presos pelo Batalhão de Choque da Polícia Militar (BPChoque), na madrugada desta sexta-feira (18), em Campo Grande. Com eles foram recuperados quatro veículos roubados.

Conforme a polícia, os dois mortos e os dois presos são suspeitos de envolvimento no roubo de três veículos, um deles com reféns. Para chegar aos locais, eles utilizavam uma picape roubada em Brasília, mas que estava com placas do Mato Grosso.

De acordo com a polícia, no fim da noite de quinta-feira (17), os bandidos roubaram uma caminhonete e um Corolla em um casa no Jardim Centro Oeste. No local estaria tendo uma confraternização. Imagens de câmeras de segurança mostram que os suspeitos apontam armas em direção ás pessoas que estavam na residência.

Por volta de 1h30 (de MS), de sexta-feira, os assaltantes entraram em uma lanchonete e lá renderam funcionários e uma médica. O carro da mulher, um HB 20, foi roubado.

Um trabalhador conseguiu se esconder, avisou a polícia e quando policiais civis e militares lá chegaram, se depararam com um dos suspeitos saindo com a picape e outro dentro do comércio.

Segundo a polícia, o bandido que estava no veículo foi preso, o outro reagiu e atirou contra os policiais, que revidaram. O assaltante não resistiu e morreu.

Os policiais então conseguiram chegar até o local onde os veículos roubados estavam sendo levados. Na casa no Jardim Ilhéus foram encontrados os quatro carros e duas pessoas. Estas foram abordadas no momento que saíam do local com carro de aplicativo.

Depois da prisão do casal, a polícia chegou até um quinto suspeito, no bairro Vilas Boas. Quando ele viu os militares, tentou fugir pulando muros de quatro casas. Na quarta, os policiais entraram, o suspeito atirou e acabou baleado. Ele foi socorrido, mas não resistiu e morreu.