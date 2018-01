São Gabriel do Oeste BARBÁRIE: pai é preso por estuprar e manter em cácere as 3 filhas e enteada 'Umas das meninas está grávida, informou a polícia'

Um homem de 45 anos foi preso pela Polícia Civil de São Gabriel do Oeste e autuado em flagrante pelos crimes de cárcere privado e estupro. As investigações apontaram que o homem violentou as três filhas e uma enteada, sendo que uma adolescente de 14 anos era mantida presa em casa e está grávida.

Segundo o delegado Fábio da Silva Magalhães, na tarde da segunda-feira (22) o Conselho Tutelar passou uma informação a polícia de que uma adolescente era mantida em cárcere privado pelo pai e que o mesmo violentava a filha. Com isso, um investigador acompanhado de policiais militares se deslocaram até a residência localizada no bairro Jardim Gramado, onde constataram que a adolescente realmente era mantida num quarto aos fundos da casa, sendo libertada e encaminhada para delegacia.

Em depoimento ao delegado, a adolescente confirmou que o pai a proibia de sair de casa e que mantinha relação sexual com a mesma.

O homem não estava na residência quando a adolescente foi resgatada. Policiais realizaram diligências e permaneceram em campana no local até que o autor retornasse, sendo preso ao chegar na residência e conduzido para delegacia.

O delegado Fábio relatou que enquanto eram realizadas as diligências para localizar o autor, ele ouviu duas adolescentes de 14 e 16 anos, além de uma mulher já maior de idade, ambas filhas do autor e outra mulher que é enteada, também já maior de idade. "Todas elas confirmaram que foram estupradas pelo agressor, e já há muito tempo ele vinha fazendo isso. A mais nova confirmou que desde quando ela tinha sete anos o pai vinha violentando-a todas as noites. Ela era obrigada a fazer sexo com o pai todas as noites e inclusive está gravida", contou o delegado. As informações são do site Idest.

O nome do autor não foi revelado pelo delegado para preservar as vítimas. "Eu não vou revelar o nome do indivíduo, mas não para preservá-lo, mas sim as vítimas, porque se revelo sua identidade, automaticamente estou indiretamente divulgando quem são as vítimas, aí vai causar um problema maior para elas, já vem com esse abalo psicológico", explicou Fábio Magalhães.

Ainda segundo o delegado, atualmente o autor morava apenas com a adolescente de 14 anos e a mantinha como sendo sua mulher. A mãe da adolescente já é falecida.

O homem foi autuado em flagrante pelo crime de cárcere privado e estupro. O delegado Fábio solicitou ao Judiciário, sendo foi decretada a prisão preventiva do autor, que já foi transferido para o sistema prisional.

O inquérito será concluído até a próxima semana e será encaminhado para o Ministério Público e Judiciário para instauração da ação penal.

A Polícia Civil continua as investigações para apurar se o agressor violentou outras vítimas.