Barco de apoio colide e um morre durante gravações de série da Globo

A foto do local em que Aruanas está sendo gravada foi publicada por Leandra Leal em seu perfil no Instagram Foto: Instagram/Reprodução

Um barco com materiais que seriam usados como apoio nas gravações da série "Aruanas", da Rede Globo, bateu com outra embarcação em um rio da Amazônia.

De acordo com a Folha de S. Paulo, duas pessoas estavam dentro do barco, Paulo Henrique Xavier Cardoso e Lucas Henrique Xavier Cardoso. Eles foram logo socorridos, porém, Lucas Henrique não resistiu e acabou morrendo ainda no local do acidente.

A produção entrou em contato com a assessoria da Globo, que afirmou que "A Maria Farinha Filmes [co-produtora da série] e a Globo lamentam profundamente o ocorrido e estão ao lado da família e dos envolvidos, para providências e apoio com todo o necessário". As gravações do dia acabaram sendo canceladas.

A série começou a ser filmada em Manaus no fim de agosto e tem no elenco nomes como Débora Falabella, Rômulo Estrela, Taís Araújo e Leandra Leal.

*Fonte: Notícias ao Minuto.