Dourados Barmen é preso com 17 tabletes de maconha e haxixe em MS "Ele informou ter sido contratado pelo Whatsapp para pegar os entorpecentes num hotel em Ponta Porã"

Foto: Osvaldo Duarte

Leandro Gomes dos Santos, 31, morador em Curitiba (PR), foi preso na manhã desta quarta-feira (12/9) no Terminal Rodoviário Renato Lemes Soares, em Dourados, por tráfico de drogas.

Ele transportava 17 tabletes de maconha e uma porção grande de haxixe no interior de ônibus que saiu da fronteira.

Segundo o Dourados News, guardas municipais faziam rondas de rotina no local e realizaram abordagem ao veículo. Com o rapaz, que trabalha como barman, a equipe encontrou as drogas.

Ele informou ter sido contratado pelo Whatsapp para pegar os entorpecentes num hotel em Ponta Porã e levar até a cidade onde reside. Pelo ‘trabalho’ receberia R$ 1,5 mil.

Encaminhado ao 1º Distrito Policial e autuado por tráfico. A maconha e o haxixe ainda serão pesados.