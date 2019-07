VIOLÊNCIA Brasileiro dono de fazenda no Paraguai é executado a tiros na fronteira Suspeitos da execução acabaram presos nesta manhã (18)

Aglomeração no local onde fazendeiro brasileiro foi executado nesta manhã em Capitán Bado Foto: Reprodução/Capitanbado.com

O brasileiro Aguinaldo Correa Lemes, de 48 anos, dono de uma fazenda no lado paraguaio, foi executado a tiros dentro de sua caminhonete Toyota Hilux, na manhã de hoje (18), em Capitam Bado, cidade vizinha a Coronel Sapucai (MS). Os suspeitos da execução foram presos.

Conforme noticiou o jornalista Hélio Freitas de Dourados, na região já virou rotina execuções, mas dificilmente os autores são presos.

No caso desta manhã os pistoleiros até conseguiram fugir em uma moto, mas foram surpreendidos pela Polícia Nacional do Paraguai, que fazia rondas nas proximidades do local da execução.

Os suspeitos são, o paraguaio Wenceslao Oviedo Acosta, de 29 anos, e Ruben Torales Huerta, cuja nacionalidade e idade não foram informadas. Os policiais apreenderam com eles a moto e a pistola usada no crime, uma pistola calibre 9 mm.