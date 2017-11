Corumbá 'bate boca' termina em tiroteio e homem baledo á tiros de 9 mm

Duas pessoas ficaram feridas durante troca de tiros por conta de uma desavença, na noite da segunda-feira (27), em Corumbá, a 428 quilômetros de Campo Grande. Caso aconteceu por volta das 19h45, no cruzamento das ruas Barão de Melgaço e Rio Grande do Sul, no bairro Cristo Redentor.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, os dois homens estavam armados e trocaram tiros no local. Um deles, de 31 anos, foi encontrado ferido próximo a um terreno baldio, atingido por três disparos de arma de fogo calibre 9mm, sendo um na perna direita, outro nas costas e um terceiro na coxa direita.

Consciente e orientado, ele foi socorrido e levado para o pronto-socorro do município pelos militares. O outro envolvido, que também não foi identificado e não teve sua idade revelada, foi socorrido por outra pessoa e levado para a unidade de saúde. Policiais militares estiveram no local e um dos envolvidos confessou ter se desentendido com o rival.