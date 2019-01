Tráfico de drogas Batedores fogem, mas traficantes são presos com 800 quilos de maconha

Dois traficantes, de 44 e 21 anos, foram presos na tarde desta quarta-feira, dia 09 de janeiro, quando seguiam viagem com quase 800 quilos de maconha, pela Estrada dos Coqueiros, que interliga a rodovia MS-240 à BR-158, próximo à cidade de Paranaíba, na região do Bolsão.

A dupla estava em uma pick-up Fiar/Strada, com placas de Presidente Prudente, São Paulo. Eles foram flagrados por agentes da PMR (Polícia Militar Rodoviária), enquanto estavam parados na estrada vicinal, junto a um outro veículo GM/Onix, com placas de Belo Horizonte, e onde estavam, aparentemente, outras cinco pessoas.

Os suspeitos, no entanto, conseguiram fugir durante a abordagem. Já na Strada os policiais encontraram na cabine e na carroceria 955 tabletes da droga. Durante a revista foi localizado também um rádio comunicador. O carro tinha números de chassi e de motor pertencente a outro veículo do mesmo modelo, porém com placas de Sertãozinho, em São Paulo.

Aos policiais o motorista da Strada, informou que foi contratado por uma pessoa chamada Rogério, também conhecido por “jacaré”, que era um dos ocupantes do Onix, que executava a função de batedor.

O contratante prometeu o pagamento de R$ 6 mil pelo transporte da droga, valor que seria dividido com o outro rapaz preso. No total, a maconha pesou exatos 793 quilos e 50 gramas. Suspeitos, droga e veículos foram encaminhados para a 1ª Delegacia de Polícia Civil de Paranaíba.

A equipe da Força Tática do 13° Batalhão de Polícia Militar também prestou apoio nas diligências e condução dos traficantes.