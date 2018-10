Jardim Inápolis “Bateram e torturaram ele”, diz neto de idoso encontrado morto dentro de casa "Com 74 anos, o idoso estava com as mãos amarradas e teve uma arma de fogo pessoal roubada"

Foto: Bruna Pasche

O aposentado Gabriel Ricaldes, 74, encontrado morto por um dos filhos no início da tarde deste domingo (30), na casa em que morava no Jardim Inápolis, em Campo Grande, teve um revólver calibre 38 e alguns cartões de bancos roubados, a reportagem é do site Campo Grande News.

De acordo com o site, no boletim de ocorrência, consta que no quarto da vítima, que morava sozinha, foram encontradas uma munição intacta e quatro estojos de calibre 38, no entanto, a arma apontada pelos familiares como sendo uma modelo Taurus preta, não foi encontrada. Além do revólver estavam faltando alguns cartões de banco. O vizinho de Gabriel relatou à polícia que pela manhã sentiu falta de sua motocicleta, provavelmente levada pelos autores do crime.

Ainda segundo o site, um dos netos da vítima contou que o tio foi à casa no horário de almoço. Ele Bateu, gritou, tocou a campainha, mas não foi atendido. Preocupado, resolveu pular o muro e dentro do terreno percebeu que a porta dos fundos estava arrombada.

Dentro da casa, o homem encontrou o pai deitado na cama, com as mãos amarradas e vários ferimentos pelo corpo. “Bateram e torturaram ele”, contou o neto, que não quis se identificar. O idoso sofreu um traumatismo crânio encefálico quando foi atingido na cabeça por algum objeto ainda não identificado e quebraram seu braço esquerdo.

Para a família o crime ainda é um mistério, já que, segundo eles, Gabriel não tinha desavença com ninguém. Nas palavras do neto, a vítima era aposentada, gostava de ir a bailes e se relacionava com muitas mulheres, por isso, uma das hipóteses, é que o homicídio seja motivado por vingança envolvendo algum desses romances. Ainda não há detalhes sobre a investigação.

*O texto é de Bruna Pasche do site Campo Grande News.