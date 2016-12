Fim na cela Bateram em caçamba embriagados foram presos e perderam o "brinquedinho" "No dia do aniversário"

Foto: Reprodução/Imagem ilustrativa

No início da manhã desta quarta-feira (28), Leuson Delgado de Melo (43), e Márcio da Silva Ferreira (35), foram presos em flagrante após baterem o veículo que conduziam em uma caçamba na Avenida Bandeirantes. O acidente ocorreu por volta das 6h40 e uma arma foi encontrada no veículo.

De acordo com o Boletim de Ocorrência feito na 6ª Delegacia de Polícia Civil, os dois homens estavam no Astra Sedan cinza quando o veículo colidiu na caçamba, que estava devidamente colocada na rua e sinalizada.

Ainda segundo informações o motorista que assumiu a "bronca", estaria fazendo aniversário, 43 anos, que acabou a comemoração não muito do jeito que o aniversariante queria.

Com o impacto, a caçamba colidiu em um poste, que quebrou. Estiveram no local Polícia Militar de Trânsito e Guarda Civil Municipal e Leuson assumiu a direção do veículo, apesar de os dois ocupantes terem feito confusão na hora de dizerem quem dirigia.

Foi feito teste de bafômetro, constatando 0,77 miligramas de álcool por litro de ar expelido dos pulmões e Leuson recebeu voz de prisão. No carro, os policiais acabaram encontrando latas de cerveja, além de munições nos bolsos dos dois homens, uma deflagrada, foi encontrado também um "brinquedinho", um revólver Taurus, calibre 32.

Uma faca também foi apreendida no veículo e os dois homens acabaram presos. O caso foi registrado como conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.