MIRANDA Batida de carro em poste resulta em morte de rapaz preso às ferragens Violenta colisão aconteceu na sexta-feira (20) no interior de MS

Foto: Reprodução

Fábio de Goes Goulart, de 25 anos, morreu em acidente de trânsito, em Miranda, no interior de Mato Grosso do Sul, após bater o veículo VW Saveiro contra um poste de energia na rua Pedro Pedrossinan na noite da sexta-feira (20).

O site local, O Pantaneiro, contou que o jovem teria perdido o controle do veículo próximo de uma escola estadual no município. Com a pancada, o carro que o rapaz conduzia ficou completamente destruído e o corpo da vítima ficou preso às ferragens. Fábio morreu antes da chegada da equipe de socorro.

Os bombeiros precisaram serrar as ferragens para retirar o corpo do veículo. O caso foi registrado pela Polícia Militar como morte a esclarecer.