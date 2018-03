Lei seca Bêbado ao volante, homem protagoniza 'fuga de cinema' é capturado e diz 'conhecer coronéis' 'Dentro do carro, foram encontrados duas garrafas de cerveja e três porções de maconha'

Embreagado, Virgílio Jorge de Moraes Filho, 35 anos, foi preso ao volante após tentativa de fuga da polícia, de se envolver em um acidente e desacatar a equipe policial. A perseguição policial ao veículo começou no Centro e terminou no cruzamento das ruas do Aquário com a Antônio Bitencourt Filho, na Vila Nhanhá, em Campo Grande. Nas últimas 24 horas, ao menos nove motoristas foram presos por conduzir veículo sob efeito de álcool.

De acordo com o registro policial, uma equipe da Polícia Militar fazia rondas na Rua 15 de Novembro com a 13 de Junho, quando tentou abordar o motorista de um Audi, que não obedeceu a ordem de parada e fugiu fazendo manobras perigosas e desrespeitando as sinalizações de trânsito. Houve perseguição e reforço policial foi acionado.

Totalmente descontrolado, segundo resgistro, durante todo trajeto de fuga o motorista fez gestos obscenos e tentou jogar o carro contra a viatura. Na tentativa de pará-lo, os policiais atiraram em um dos pneus do automóvel. Virgílio perdeu o controle da direção, subiu no canteiro central da Avenida das Primaveras, mas mesmo assim continuou a fuga e furou os bloqueios realizados.

Droga encontrado dentro do carro. Foto: Divulgação

Na sequência, o motorista perdeu o controle novamente, e dessa vez, abandonou o carro e tentou fugir a pé, mas foi capturado. Ele apresentava sinais de embriaguez e ainda tentou agredir os policiais com chutes e socos dizendo que era um grande empresário, advogado e conhecia coronéis e juizes. Dentro do carro, foram encontrados duas garrafas de cerveja e três porções de maconha.

Com várias pendências administrativas, o veículo foi apreendido e levado para o pátio do Detran (Departamento Estadual de Trânsito). Na delegacia, Virgílio confirmou que havia consumido grande quantidade de bebida alcoólica. Ele foi preso por embriaguez, direção perigosa e ameaça.

Conforme o BPTran (Batalhão de Polícia Militar de Trânsito), em operação Lei Seca realizada nesta madrugada, 41 condutores foram autuados, sendo seis deles sem CNH (Carteira Nacional de Habilitação. Também houve apreensão de oito veículos e nove motoristas presos por conduzir veículo sob efeito de álcool, nas últimas 24 horas.