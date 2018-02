Trânsito Bêbado ao volante; motorista é preso após dizer ser empresário e tentar subornar policiais 'O motorista vai responder por mais três crimes: corrupção ativa, desacato e direção perigosa'

Bêbado ao volante, Carlos Arthur Moura Sandoval, 31 anos, foi preso após desacatar e tentar subornar os policiais. O caso aconteceu na noite de ontem, domingo (18), na Avenida Aracruz, no Conjunto Habitacional Estrela Dalva I, em Campo Grande, Capital do estado de Mato Grosso do Sul.

Conforme a ocorrência, o autor seguia em uma caminhonete Silverado preta em alta velocidade, quando subiu em cima da rotatória no cruzamento das avenidas Hiroshima com Aracruz e quase colidiu contra a viatura da Polícia Militar, que seguia para a delegacia com um detido.

Os policiais, então, passaram a acompanhar o automóvel e quando o motorista percebeu ignorou a ordem de parada feita pela equipe e tentou fugir, quase colidindo com veículos estacionados ao longo via. Na sequência, Carlos entrou na Rua Alfredo Kassar e foi pego. A Polícia de Trânsito foi acionada.

O condutor apresentava sinais de embriaguez e questionado sobre a situação confessou que havia consumido bebida alcoólica. Quando ficou sabendo que seria preso, Carlos chegou a mostrar dinheiro aos policiais dizendo: “Peraí vamos conversar. Eu tenho dinheiro”.

No momento da prisão, o autor ainda tentou intimidar os militares afirmando que era empresário da região, tinha dinheiro e conhecia pessoas influentes, como delegados e policiais federais. Ele ainda desacatou por várias vezes a equipe policial.

Carlos foi preso em flagrante e na delegacia aceitou fazer o teste do bafômetro, cuja resultado foi positivo de 0,56 miligrama de álcool por litro de ar expelido pelos pulmões. Além ser autuado por dirigir sob efeito de álcool, o motorista vai responder por mais três crimes: corrupção ativa, desacato e direção perigosa. A caminhonete que estava com documentação atrasada foi apreendida e levada para o pátio do Detran (Departamento Estadual de Trânsito).