Trânsito Bêbado; homem causa acidente, envolve três carros, colide em poste e deixa ferido em estado grave "Com a fala arrastada, falta de equilíbrio e dificuldade em formar frases"

Luiz Eduardo Reis de Souza, (23), foi preso por embriaguez após causar acidente entre três veículos e colidir em poste de energia elétrica. Três passageiras ficaram feridas, sendo uma delas em estado grave. O caso aconteceu na madrugada desta segunda-feira (8), na Avenida Afonso Pena, no Centro de Campo Grande.

De acordo com o registro policial, Luiz conduzia um veículo Ford Ka ao sentido Parque dos Poderes e tinha como passageiras a esposa, Mariana Carolina Oliveira Navarro, (27), Alessandra Lima do Nascimento, (36) e Bruna Constâncio da Silva, (25), quando colidiu com veículo VW Gol, GM Montana estacionada na via e na sequência em um poste de iluminação pública.

As três mulheres sofreram ferimentos e foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros. Bruna foi levada em estado grave à Santa Casa. Mariana e Alessandra foram socorridas à UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Universitário.

A equipe de Polícia de Trânsito foi acionada e durante a ocorrência percebeu-se que o motorista apresentava sinais de embriaguez como fala arrastada, falta de equilíbrio e dificuldade em formar frases. Situação que foi confirmada após o rapaz fazer o teste do bafômetro. O resultado foi de 0,51 miligrama de álcool por litro de ar expelido pelos pulmões.

Luiz, então, foi preso em flagrante e levado para a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Centro. Em razão das pendências administrativas, o carro dele foi guinchado para o pátio do Detran (Departamento Estadual de Trânsito).