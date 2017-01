Xadrez "Bebezão" que roubou bancos em MS é preso com quadrilha no Maranhão "No total 10 criminosos foram parar atrás das grades"

Foto: Reprodução/Imigrante Ronalth Correia Coelho, o ‘Bebezão’, apontado pela polícia como um dos membros da quadrilha que explodiu e roubou bancos em Sonora e Pedro Gomes, em abril e novembro de 2016, foi preso no Maranhão. Ele foi detido com uma quadrilha por cometer o mesmo crime em Fortaleza dos Nogueiras. De acordo com informações policiais, o crime aconteceu dia 13 de dezembro, quase um mês depois do roubo em Pedro Gomes, no dia 10 de novembro. A quadrilha explodiu duas agências bancárias em Fortaleza dos Nogueiras, incendiou um veículo na fuga e ainda fez o prefeito e várias outras pessoas como reféns. Segundo o site Imigrante, 10 criminosos que tiveram envolvimento com o assalto aos bancos foram presos. Além de Ronalth, foram detidos Gledson Tavares de Sousa, Luís Soares do Nascimento, o ‘Caca’, Daniel Gomes Baião, Marcos Aurélio da Silva Milhomem, Benedito Clarindo Moreira Júnior, o ‘Pestinha’, Ivan Pereira de Jesus, o ‘Nego Drama’, Fernando Morais Cordeiro, o ‘Pirento’, Romero Vieira Pacheco, o ‘Pitoco’ e José Fagner Galdino da Silva.