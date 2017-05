Mistério Bezerro é encontrado "drogado" dentro de porta-malas após perseguição policial

Foto: Reprodução/Jornal do Povo

Policiais da patrulha rural da Polícia Militar de Três Lagoas, distante 338 km da Capital, encontraram um bezerro "drogado" no porta-malas de um veículo na noite da última segunda-feira (9). O animal estava sendo carregado vivo e o caso ocorreu em uma região próximo a Selvíria.

Segundo informações do site local 'Jornal do Povo', os policiais realizavam patrulhamento pela região do Distrito de Véstia, próximo a Selvíria, quando avistaram um veículo Gol trafegando em alta velocidade. O condutor não obedeceu a ordem de parada, nesse momento os policiais iniciaram perseguição.

De acordo com a polícia após alguns quilômetros em fuga os dois ocupantes do carro abandonaram o veículo com o animal dentro e fugiram a pé em meio a vegetação nas margens da BR-158, e não foram localizados.

O bezerro foi colocado dentro do porta-malas e próximo ao animal foi encontrada uma seringa e uma ampola de sedativo, com uma espécie de droga calmante.

O veículo foi apreendido e levado a Delegacia de Polícia Civil de Selvíria e o animal após passar o efeito do sedativo foi amarrado no pátio da delegacia e aguarda a chegada do proprietário.

Apenas uma mulher, que não teve a identidade revelada, compareceu ao local alegando que o carro era do seu irmão e que a documentação do veículo estava irregular. Porém ela não deu explicações sobre o bezerro que foi encontrado vivo e sedado dentro do porta-malas.