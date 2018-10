Nova Alvorada do Sul Boliviana passa mal é atendida em ônibus e acaba presa em MS A mulher estava vindo de São Paulo em um ônibus com destino à Campo Grande

Dólares estavam na bolsa da passageira Foto: PRF/Divulgação

A Polícia Rodoviária Federal (PRF), prendeu nesta segunda-feira, dia 15 de outubro, uma mulher de 31 anos, que estava em um ônibus com quase 800 mil dólares.

Ela foi detida na BR-163, próximo à cidade de Nova Alvorada do Sul. O ônibus saiu de São Paulo com destino à Campo Grande.

A PRF foi chamada porque a passageira passou mal dentro do veículo. Durante o atendimento, que também envolveu o resgate da concessionária que administra a rodovia, os policiais revistaram a mala dela e desconfiaram do volume e do peso. Ao abrir, encontraram 799.500 dólares, divididos em pacotes, o equivalente a quase R$ 3 milhões.

Após ser atendida, a boliviana recebeu alta do hospital e disse à polícia que iria levar o dinheiro até Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia. Ela foi presa em flagrante e levada para a delegacia da Polícia Federal em Campo Grande.